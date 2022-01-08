تجديد حبس عاطلين لحيازتهم 120 طربة حشيش بقصد الإتجار بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 120 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص كما تم التحفظ على السيارتين المستخدمين في نقل المضبوطات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب الإسماعيلية، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبمواجهته أيدوا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.