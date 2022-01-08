لحيازته 200 ألف قرص مخدرة.. تجديد حبس تاجر مخدرات في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 ألف قرص مخدرة متنوع قبل ترويجها والإتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بتمكن القوة الأمنية تابعة لمباحث القسم، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم وذلك أثناء استقلاله سيارة وحيازته كمية من الأقراص المخدرة.

وألقي القبض عليه وتفتيشه عثر بحوزته على 200 ألف قرص مخدر متنوع ومبلغ مالي وهاتف محمول، وذلك أثناء محاولته بالاتجار وترويجها علي عملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.