البنك الدولى يمنح إيران قرضا قيمته 90 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة كوفيد

وافق البنك الدولي على منح إيران قرضا قيمته 90 مليون دولار لمساعدتها في كبح جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت الجمعة متحدثة باسمه.



وقالت المتحدثة إن "مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل إضافي (خاص) بكوفيد-19 بقيمة 90 مليون دولار لإيران في 21 ديسمبر 2021"، مؤكدة بذلك تقارير صحافية.



وأوضحت أن هذه الأموال لن تضخ في ميزانية الحكومة الإيرانية بل ستستخدم حصرا "لشراء معدات طبية أساسية وحيوية بهدف تعزيز استجابة إيران للجائحة".



وأشارت إلى أن عمليات "توزيع المعدات وتركيبها ستتم في منشآت صحية يوافق عليها البنك الدولي وستخضع لمراقبة وتحقق مستقلين".



وأضافت المتحدثة أن صرف الأموال سيدار أيضا من جانب منظمة الصحة العالمية "التي ترفع إلى البنك الدولي تقاريرها بشأن كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ" هذه العمليات.



وذكّر البنك الدولي بأنه تمت الموافقة على مساعدة أولية استثنائية بقيمة 50 مليون دولار في مايو 2020 لمواجهة الأزمة الصحية.



وكانت إيران تحولت إلى بؤرة للعدوى بكوفيد في المنطقة.



وتتصاعد خشية السلطات من موجة إصابات حادة جديدة إثر اكتشاف المتحورة أوميكرون في البلاد خلال الآونة الأخيرة.



وأصيب ما يزيد على 6,2 ملايين شخص في إيران بالفيروس الذي أدى إلى أكثر من 131,800 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز التي أظهرت أيضا تسجيل 55,174 إصابة و1,278 وفاة جراء الفيروس في 28 يوما.



وشددت المتحدثة على أن "دعم البنك الدولي لاستجابة إيران لكوفيد-19 سيساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الحالية بالبلاد وكذلك في الحد من انتشار المرض خارج حدودها".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.