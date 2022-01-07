الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الحج السعودية: أصدرنا 20 مليون تصريح لدخول المسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو 20 مليونا و751 ألفا و940 تصريحا لدخول مسجد الحرام.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 364 منهم 237 ألفا و702 مصل و126 ألفا و302 عمرة، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 72 ألفا و679 مصليا و63 ألفا و847 معتمرا يوميا.

وأشارت إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول إلى المسجد النبوي بلغت نحو 2 مليون و744 ألفا و186 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 3 آلاف و861 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 5 آلاف و74 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 8 آلاف و935 تصريحا.

وأوضحت أن المتوسط اليومي لتصاريح اليومية في المسجد النبوي منهم نحو 9 آلاف تصريح لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف تصريح للصلاة في الروضة الشريفة.

وزارة الحج والعمرة السعودية المسجد الحرام المسجد النبوي الروضة الشريفة قبر الرسول

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وائل لطفي

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