أمل جديد فى الشفاء من فقدان البصر لدى الناجين من السكتة الدماغية

لجأ باحثو جامعة "نوتنجهام" في بريطانيا إلى استخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لرسم خريطة لنشاط الدماغ البصري لدى الناجين من السكتات الدماغية الذين يعانون من فقدان البصر، الأمر الذي يعطي أملًا جديدًا لإعادة التأهيل والتعافي.

وتوصل الباحثون البريطانيون إلى رؤى جديدة من خلال الجمع بين البيانات من اختبارات البصر السريرية وتصوير الدماغ لرسم خريطة دقيقة لمناطق الدماغ المتأثرة بفقدان البصر.. يتيح ذلك تحديد مناطق الدماغ المرئية حيث يمكن تحسين الوظيفة من خلال إعادة التأهيل عقب فقدان المجال البصري من المضاعفات الشائعة والمدمرة للسكتات الدماغية.

يؤثر هذا النوع من فقدان البصر، المسمى بـ"العمى الشقي"، على جانب واحد من رؤية الشخص وينتج عن تلف المسار البصري في الدماغ .. ويعد اختبار المجال البصري الذي يسمى "القياس المحيط"، المعيار الذهبي الحالي لقياس تغطية المجال البصري المتبقية.

في الدراسة الحالية، قام الفريق بدمج القياسات التفصيلية ومجموعات بيانات تصوير الدماغ المتعددة من الناجين من 4 ضربات، ما يوضح أنه يمكن زيادة القياس المحيط ببيانات تصوير الدماغ لتوفير مقياس جديد لوظيفة المجال البصري المتبقية.. يوفر هذا النهج المركب إمكانية اتباع نهج شخصي للعلاج يسترشد بأنماط النشاط الوظيفي في دماغ ما بعد السكتة الدماغية.

كما أظهر البحث أيضًا أن فقدان المجال البصري نفسه يمكن أن يكون ناتجًا عن أنماط مختلفة جدًا من تلف الدماغ.. هذا يسلط الضوء على الحاجة إلى خطط إعادة تأهيل فردية للناجين من السكتة الدماغية.

وقال الفريق إن هذا البحث المهم يعطي أملًا جديدًا ومطلوبًا بشدة للأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر بسبب إصابة الدماغ بعد السكتة الدماغية.. يمكن أن يكون هذا العمل تحويليًا حقًا في تعافي الأشخاص، ما يساعد على استعادة الاستقلال وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.