الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‏مقتدى الصدر: نحن لسنا أصحاب مطامع سياسية

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، "إننا لسنا أصحاب مطامع سياسية بل ما يهمنا هو الوطن".

وأضاف الصدر في تغريدة له أن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية الغربية منها فضلا عن الشرقية، وإرادة الشعب، هي حكومة أغلبية وطنية، وإن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا تصميما وتقدما وعزما نحو ديمقراطية عراقية أصيلة حرة ونزيهة".

وتابع: "لذا فعليهم أن يعوا أن قوة (المذهب) من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه.. وأن أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعا.. فنحن أول من قاوم من الشيعة حينما كان الجميع يمثل أمام المحتل أو يدافع عنهم.. فاتقوا الله وأحسنوا ولا تخلطوا الأوراق.. فلسنا أصحاب مطامع سياسية، بل جل ما يهمنا هو: (الوطن)، وحب الوطن من الإيمان".

جاءت هذه التغريدة عقب اجتماع الهيئة السياسية للتيار الصدري مع الوفد الكردي في بغداد عصر الجمعة، والذي نتج عنه إعلان التيار الصدري موقفه الموحد مع الكرد فيما يخص تشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى يوم الأحد المقبل، برئاسة النائب الأكبر سناً محمود المشهداني، ويفترض أن ينتخب بعدها خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

الصد العراق البرلمان العراقي التيار الصدري اصحاب مطامع

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