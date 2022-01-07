الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اتجاهات لغرف المعيشة لعام 2022 يجب تجربتها (صور)

غرف المعيشة
غرف المعيشة

أصبحت غرف المعيشة لدينا الآن بمثابة أماكن عملنا، نظرا لتفشي وباء كورونا حول العالم، وكذا غرف تناول الطعام و الاجتماعات، ويقدم موقع architecturesideas أحدث تصميمات غرف المعيشة في 2022.

لا تتردد في إضافة الكثير من النباتات والمواد العضوية إلى منزلك، يمكنك استخدام الأثاث المصنوع من الألياف الطبيعية مثل الروطان أو البياضات المصنوعة من الكتان أو الشاش القطني، ستبدو هذه الديكورات والأنسجة العضوية مذهلة للغاية مع الخشب والخرسانة والرخام. 

قم بإضفاء الحياة على جدرانك العادية والمملة بظلال وأنسجة خضراء، استخدم النباتات والتشطيبات المعدنية مثل الذهب والنحاس. 

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التصميمات الداخلية الاسكندنافية:
الاتجاه الثاني لغرفة المعيشة لعام 2022 هو التصميمات الداخلية الاسكندنافية، هذا النمط يدور حول الخطوط النظيفة والتصميمات البسيطة ولهجات الألوان البسيطة من الأثاث والديكور إلى الديكورات الداخلية، ويتكون الطراز الاسكندنافي بشكل أساسي من جدران بيضاء وأرضيات خشبية وأثاث حديث وديكور بسيط، هذا لأن فصول الشتاء الاسكندنافية مظلمة، لذلك عادة ما يستخدم الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق ألوانًا فاتحة وديكورات داخلية جديدة في منازلهم، يمكنك تضمين درجات اللون الأبيض والرمادي والبيج والمواد الطبيعية. 

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تقسيم المساحات:

تقسيم المساحات سيكون هو الاتجاه الناشئ في التصميمات الداخلية لعام 2022، يمكنك إما وضع مكتب صغير للعمل أو طاولة قهوة متعددة الوظائف، يمكنك تقسيم غرف معيشتك بثلاث طرق: الطلاء والأثاث، جرب استخدام ورق الحائط الغامق مثل التصميمات الهندسية أو الجدران المميزة، استخدم لوحات مستوحاة من الطبيعة.

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الإضاءة

الإضاءة تلعب دورًا مهمًا في خلق الأجواء، يمكنك تركيب الإضاءة القديمة والمعاصرة في كل مكان، لذلك إذا كنت تخطط لإعادة تصميم غرفة المعيشة أو تجديدها، ففكر في الإضاءة ضع أثاثك بطريقة تسمح بدخول المزيد والمزيد من الإضاءة الطبيعية إلى الغرفة. 

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الوباء غرف المعيشة الزخرفة الإضاءة حائط

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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