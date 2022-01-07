برلماني: رسائل السيسي في قداس عيد الميلاد خارطة طريق للجمهورية الجديدة

أكد طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بأن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تهنئه الإخوة الأقباط بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد فيها بأن ‎الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، المسالمة وليست المستسلمة‎ القادرة وليست الغاشمة وأن طريق الجمهورية الجديدة يتسع للجميع كلنا دون فرق أو تمييز، هي بمثابة خارطة طريق للجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي وأن هذه الكلمات ستظل منهج ونبراس نسير عليه في مصر الجديدة مصر المستقبل.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم بأن الرسائل التي أطلقها الرئيس كانت للداخل والخارج وأن الشعب المصري سيظل وحدة مترابطة متكاتفه إلى أبد الدهر، وإن كل محاولات الوقيعة بين جناحي الشعب المصري باءت بالفشل وسنظل في ترابط يجمعنا حب الوطن والتضحية من أجله.

وتابع أن مصر الجديدة التي تحدث عنها الرئيس ستحلق بنا إلى آفاق كبيرة، في العلم والمعرفة والتنمية والاقتصاد للقضاء على الفقر والجهل والبطالة وإعلاء قيم التسامح والإنسانية والمواطنة ، وستدخل بنا عهد جديد من التحديث والتطوير ومواكبة أحدث النظم العالمية من خلال إستراتيجية وطنيه هدفها المواطن المصري والدولة المصرية.

وهنأ عبد العزيز البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الإخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد مؤكدًا بأن العيد هو عيد كل المصريين متشاركين، متحابين تجمعهم المودة والمحبة وطريقهم واحد هو حب الوطن.

من ناحيته، قال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن حضور الرئيس السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في "كاتدرائية السيد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة، سابقة لم يقم بها أي رئيس مصري في السابق، كما يؤكد سياسة الدولة الراسخة الداعمة للوحدة الوطنية.

وأضاف أن مصر بلد المسلمين والأقباط، كما أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تطرف أو فتنة طائفية أو تحريض سافر أو عدم احترام للآخر، منوها بما قاله السيسي خلال الاحتفال ودعوته الله سبحانه وتعالي، أن يكون خادم أمين شريف لهذا الوطن وأهله.