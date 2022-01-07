الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنتهي من تنفيذ 8 مدارس حقلية في 5 محافظات

مدارس حقلية
مدارس حقلية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حقلية في ٥ محافظات (سوهاج وأسيوط والشرقية والغربية والبحيرة).

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي، المنسق العام للمدارس الحقلية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب.

وأشار المنسق العام للمدارس الحقلية إلى أنه تم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير تنفيذ فاعليات الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد ٨ مدارس حقلية، شملت عدد 2 مدرسة حقلية لمحصول القمح، عدد ٢ مدرسة حقلية لمحصول البصل، عدد ٢ مدرسة حقلية لمحصول البسلة، وعدد ١ مدرسة حقلية لمحصول البطاطس، ومدرسة حقلية للإنتاج الداجني.

ولفت إلى أنه شارك في تنفيذ فاعليات هذه المدارس خبراء من معاهد بحوث (الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش) بالإضافة إلى مهندسي الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمديريات الزراعة.

وأوضح أن  هذه الأنشطة تأتي استمرارا لأنشطة المدارس الحقلية التي بدأها مركز البحوث الزراعية في شهر ديسمبر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي على مستوى ٢٢ محافظة من محافظات الجمهورية، لتنفيذ ١٧٠ مدرسة حقلية.

-الزراعة تنتهي تنفيذ مدارس حقلية

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وائل لطفي

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