الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«تحديد الموعد» القاعدة الأولى.. إتيكيت زيارة الأزواج الجدد

إتيكيت زيارة الأزواج
إتيكيت زيارة الأزواج الجدد

يستقبل الأزواج الجدد، عددا من الزيارات في الأسابيع الأولى من زواجهم؛ لمشاركتهم الفرحة وتقديم الهدايا المتبادلة لهم، ومن أجل أن تمر هذه الزيارة بسلام هناك عدد من الضوابط التي حددها الإتيكيت لابد من الالتزام بها.

في السطور التالية نبزر عددا من الضوابط التي حددها الإتيكيت أثناء زيارة الأزواج الجدد، بحسب ما ورد في موقع "mothermag".

 

تحديد الموعد:

يستقبل الأزواج في الأسابيع الأولى من زواجهم عددا لا بأس به من الزيارات وليس من الضروري أن تكون الزيارات لأشخاص يعرفون بعضهم، ومن ثم يتوجب على الجميع الاستئذان قبل القدوم إلى الزيارة، لكي يرتبها الزوجان، في مواعيد مختلفة، ولكي تتأكد من أن الزوجين هل مناسب لهما هذا الوقت، ولا توجد لديهما ارتباطات أخرى.

 

قصر مدة الزيارة:

تنص هذه القاعدة في فن الإتيكيت على ضرورة البقاء مع الزوجين في منزلهما لفترة قصيرة، نظرًا لأنهما في هذه الفترة يكون لديهما عدد من الخطط ويرغبان في الاستمتاع بالأيام الأولى لهما مع بعضهما البعض، لذلك فإن الاستمرار معهما لوقت أطول ليس من الإتيكيت في شيء.

 

شراء الهدايا:

يجب أن تحرص على اصطحاب هدية للزوجين، ومن الإتيكيت أن تحرص على أن تكون هذه الهدية في الأشياء التي يفضلها الزوجان، لأن هذا من شأنه أن يخلق حالة من الحب والود بينكم جمعيًا، ويجعلهم حريصين على مشاركتكم مناسبتكم السعيدة أيضًا.

 

عدم اصطحاب الأطفال:

في كثير من الأحيان يصعب السيطرة على تحركات الطفل، مما يدفع الطفل إلى القيام بتصرفات تضايق أهل المنزل، وفي الفترة الأولى من الزواج ربما يصادف تواجد أشخاص آخرين بالطبع لن تفضل أن يشاهدوا تصرفات غير لائقة من طفلك، كما يمكن أن يتلف شيئا من المنزل الجديد، الذي قضى الزوجان وقتًا طويلًا في ترتيبه.

الأزواج الجدد اتيكيت اكبر و أحدث القواعد العسكرية المصرية الأطفال الصغار الزيارات العائلية

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وائل لطفي

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