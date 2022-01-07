الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائبة حماة الوطن: السيسي وجه رسائل للعالم من الكاتدرائية بأنه رئيسا لكل المصريين

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

أشادت رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته وتهنئة للأخوة الأقباط أثناء أداء صلاة القداس من الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، مؤكدة أن أهم ما يميزها تأكيد الرئيس على وحدة المصريين.

وقالت رقية الهلالي في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص في كل مناسبة سواء دينية أو اجتماعية أو تثقيفية أو خلال افتتاحه للمشروعات على إلقاء كلمه للمصريين وللعالم أجمع تتضمن رسائل غاية في الأهمية، وكان أبرزها مطالبة الرئيس للشعب المصري العظيم، بالانتباه جيدا لمحاولات البعض إحداث فتنة وفرقة بينهم.

النائبة رقية الهلالي: «وحدة المصريين» عنوان حديث الرئيس في عيد الميلاد المجيد

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال كلمته على توضيح مجريات الأمور وبعض الأحداث والإجابة على التساؤلات التي تشغل المواطنين، وهذا خير دليل على علم الرئيس ومتابعته المستمرة بما يشغل الرأي العام والشارع المصري، ليؤكد أنه رئيسا لكل المصريين.

وأشارت إلى أن التقليد الذي اتبعه الرئيس السيسي بحضوره المناسبات الدينية للأخوة الأقباط والتأكيد الدائم على وحدة المصريين رسالة قوية تم توجيهها للعالم، على مدى حب وتقدير واحترام الرئيس والمصريين للأخوة الأقباط شركائنا في الوطن.

النائبة رقية الهلالي مجلس النواب الكاتدرائية المرقسية وحدة المصريين البابا تواضروس

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