الجمعة 07 يناير 2022
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سياسي

أحمد محسن: حضور السيسي احتفال عيد الميلاد تاريخي.. ويحسب له دحض الفتنة الطائفية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن حضور الرئيس السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في "كاتدرائية السيد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة، سابقة لم يقم بها أي رئيس مصري في السابق، كما يؤكد سياسة الدولة الراسخة الداعمة للوحدة الوطنية.

وأضاف «محسن» في بيان صحفي له اليوم، أن مصر بلد المسلمين والأقباط، كما أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تطرف أو فتنة طائفية أو تحريض سافر أو عدم احترام للآخر، منوها بما قاله السيسي خلال الاحتفال ودعوته الله سبحانه وتعالى، أن يكون خادم أمين شريف لهذا الوطن وأهله.

وأكد، أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس مدى الوطنية في قلب الرئيس وحبه لهذا الوطن، وحرصه على تعزيز وحدته والرغبة في النهوض به والانطلاق للمستقبل، متقدما بخالص التهاني للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم دوام الأعياد والصحة والسعادة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إنه يحسب للرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية منذ توليه رئاسة مصر حتى الآن، شيوع الآمان والاستقرار في الوطن والتصدي بقوة للإرهاب والعنف ونبذ الدعوات الطائفية المريضة، والتأكيد على سيادة الدولة المدنية.
وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني، الرئيس السيسي لدى وصوله، بصحبته الأساقفة المشاركون له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.

الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية جنوب سيناء رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية الجديدة الفتنة الطائفية

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