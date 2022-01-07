«شهيد الإنسانية».. دفن جثة شاب توفي أثناء إنقاذه قطة

صرحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بدفن جثمان شاب - شهيد الإنسانية - وتسليمه لذويه عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، وبحسب المناظرة والتحريات المبدئية لجثمان المتوفي، تبيَّن أن سبب وفاته "صعق كهربائي" لدى محاولته إنقاذ قطة دخلت إلى كشك كهرباء وأرادت أن تخرج إلا أنها لم تتمكن من ذلك وفشلت محاولاتها، فأصدرت صوتها وكأنها تطلب النجدة، فدخل الشاب المتوفي إلى كشك الكهرباء وأثناء ذلك أمسكت به الكهرباء حتى سقط قتيلًا في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

وعن التفاصيل، تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بمصرع شاب صعقًا داخل كشك كهرباء بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبيَّن العثور على جثة شاب يُدعى بلال راضي، 27 سنة، ومقيم دائرة القسم.

كما كشفت التحريات بأن الشاب حاول إنقاذ قطة محجوزة داخل الكشك فصعقته الكهرباء ومات في الحال، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.