الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شهيد الإنسانية».. دفن جثة شاب توفي أثناء إنقاذه قطة

دفن جثة شاب
دفن جثة شاب

صرحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بدفن جثمان شاب - شهيد الإنسانية - وتسليمه لذويه عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، وبحسب المناظرة والتحريات المبدئية لجثمان المتوفي، تبيَّن أن سبب وفاته "صعق كهربائي" لدى محاولته إنقاذ قطة دخلت إلى كشك كهرباء وأرادت أن تخرج إلا أنها لم تتمكن من ذلك وفشلت محاولاتها، فأصدرت صوتها وكأنها تطلب النجدة، فدخل الشاب المتوفي إلى كشك الكهرباء وأثناء ذلك أمسكت به الكهرباء حتى سقط قتيلًا في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

وعن التفاصيل، تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بمصرع شاب صعقًا داخل كشك كهرباء بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبيَّن العثور على جثة شاب يُدعى بلال راضي، 27 سنة، ومقيم دائرة القسم.

كما كشفت التحريات بأن الشاب حاول إنقاذ قطة محجوزة داخل الكشك فصعقته الكهرباء ومات في الحال، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.

15 مايو جثة شاب مصرع شاب النيابة العامة قسم شرطة 15 مايو شرطة 15 مايو قطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار اللحوم تزامنًا مع عيد الميلاد

أسعار العملات يوم الجمعة 7 يناير 2022

منها «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي.. غلق 4 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

رئيس هيئة السكة الحديد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

انتقادات بالجملة لحسن الرداد بعد رقصه مع ريم مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومي في 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون