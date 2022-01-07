شبكة ترامب للتواصل الاجتماعى تنطلق فى 21 فبراير

تعتزم المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها "تروث سوشل" في 21 فبراير، بحسب ما جاء في إعلان على متجر "آبل ستور" لتنزيل التطبيقات.



و وفقاً للإعلان "من المتوقّع" أن يصبح تطبيق "تروث سوشل" متاحاً للتنزيل على متجر آبل للتطبيقات في 21 فبراير.



وستكون لهذا التطبيق ميّزات مشابهة لأدوات الاتّصال الموجودة على فيسبوك، بحسب المصدر نفسه.



ولم تردّ "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" المالكة لتروث سوشل في الحال على سؤال لوكالة فرانس برس الأخبارية الفرنسية بشأن الحدث المرتقب.



وكان الملياردير الجمهوري قرّر إطلاق هذه الشبكة الخاصة به بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر و فيسبوك و يوتيوب في يناير 2020 بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.



وقال ترامب إنّه قرّر إنشاء هذه المنصّة "للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، متّهماً كبريات الشركات في و ادي السيليكون بأنّها "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أميركا".



و كانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، فرضت حظراً على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير في محاولة لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.



وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و 35 مليوناً على فيسبوك و 24 مليوناً على إنستجرام.



و لطالما لجأ دونالد ترامب إلى تويتر للتواصل مع أنصاره، كما أنّ العديد من القرارات الأساسية التي اتّخذها حين كان رئيساً، و الإقالات و التعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر هذه المنصّة.