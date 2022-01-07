كندا تدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد فى كازاخستان

أكدت الحكومة الكندية، أنها تراقب الوضع في كازاخستان، داعية إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان لها: "كندا تراقب عن كثب الوضع في كازاخستان. ونؤكد على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان ، والامتناع عن العنف والتدمير".

ودعت كندا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد. كما حثت على حل الوضع في كازاخستان بسرعة ومن خلال الحوار السلمي.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في مدينتي جاناوزين وأكتاو الكازاخستانيتين في 2 يناير الجاري بسبب مضاعفة أسعار الغاز المسيل، ثم انتشرت الاحتجاجات إلى مدن أخرى.

وشهدت مدينة ألما آتا في 4 و5 يناير الجاري اشتباكات بين المحتجين والشرطة، حيث اضطرت الأخيرة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والضوئية لتفريق المتظاهرين.

وتم في أراضي كازاخستان كلها إيقاف تشغيل الإنترنت، كما توقف بث عدد من القنوات التلفزيونية مؤقتا، وأمس الأربعاء أعلن رئيس كازاخستان توكاييف حالة الطوارئ في مناطق مختلفة من البلاد لمدة أسبوعين.