«إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكوا».. رسائل السيسى من احتفالية عيد الميلاد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، عددًا من الرسائل إلى المصريين أثناء مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الاحتفالية العديد من الطقوس، حيث سعد الجميع بلقائه وامتلأ المكان بالفرح وعمت السعادة بمشاركته عيد ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وترصد "الدستور" في السطور التالية الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى للمواطنين خلال الاحتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثة بالكاتدرائية وسط الاحتفال

- "إن شاء الله العام الجديد يكون عام محبة ورحمة وسلام علينا كلنا".

- "يجب علينا جميعًا أن نكون على قلب رجل واحد".

- "متخلوش حد يدخل بيننا أو يوقع بينا، ويحاول يعمل الفتنة وسطنا البلد دي بلدنا كلنا".

- "بدأنا طريقًا عاهدنا فيه الله وعاهدناكم، وبدأناه معًا وسنكمله معًا جميعًا".

- "الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون أي تفرقة أو تمييز بيننا سنعيش فيها في سلام وأمان جميعا".

- "الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل.. هي قوية غير غاشمة ومسالمة غير مستسلمة".

- "ربنا يعينني أن أكون خادمًا أمينًا وشريفًا لهذا البلد ولكم جميعًا".

- "نحن متواجدون في بيت من بيوت الله.. من يحمي هذا البلد هو الله وهو من يسبب الأسباب".

- "أُكن التقدير لقداسة البابا تواضروس الرجال يوزنون بالظروف والمواقف الصعبة".

- "قداسة البابا تواضروس الثاني له قيمة كبيرة لدى الجميع لازم تاخدوا بالكم منه كويس".

- "لازم دايما نبقي مخلين بالنا من بعضنا البعض وانا بكلم كل الناس".

- "إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكوا".

ليهتف العديد من المواطنين فور دخوله الكنيسة للتهنئة عاش الرئيس السيسي بكل فخر واعتزاز وحب هؤلاء هم المصريون يد واحد يحيون علي قلب رجل واحد ولا يهابون المستحيل، ليرد الرئيس على هتافهم بكل حب وامتنان قائلا: “إن هذا الاستقبال جميل ورائع، وأد إيه إننا نحب بعضنا أمر جميل” مؤكدًا على أنه يحبهم كثيرا.