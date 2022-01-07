أحمد الشهاوى: الحُب الصُّوفى اكتمالٌ وبناءٌ وسُمو وخَلْق للإنسان الكامل

تحدث الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، حول أحدث إبداعاته والصادرة حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، تحت عنوان "سلاطين الوجد.. دولة الحب الصوفي"، في 300 صفحة من القطع الوسط، حيث قال: في هذا الكتاب تستطيعُ أن تقولَ: “الآن أجدني أعرفُ ما هو الحُب؟. فقد جُبِلت القلوبُ إلى حُبِّ من أحسنَ إليها”.

وكلُّ إنسانٍ هو جُزءٌ من مملكةِ أو دولةِ الحُب الصُّوفي، ما دام قلبه ينبضُ، ورُوحُه تسعى .هو سلطانُ نفسه، يحميه هذا الحُبُّ من الضياع، مثلما يحمي المملكة أو الدولة التي يعيشُ فيها من الاندثار أوالموت أو التفكُّك أوالتشرذُم؛ فالحُب الصُّوفي اكتمالٌ وبناءٌ وسُمو، وخَلْق للإنسان الكامل.

وتابع "الشهاوي" موضحا: وما الحُبُّ إلا مقامٌ إلهيٌّ؛ لأنَّ المحبَّة أصلُ المقامات والأحوال، وأكمل مقامات العارفين. و الذات العليا للإله تتمثل في الحُب. وبالمحبة يقتربُ الإنسانُ من الله.

وفي الحُبِّ يُعوِّلُ المرءُ على القلبِ أكثر مما يُعوِّل على العقلِ، فالحُبُّ الصُّوفيُّ أصلُ وجُود الحُبِّ في العالم؛ لأنه مظهر للحُب الإلهي؛ إذ إنَّ الحُبَّ بطبيعته أصل الموجودات، والمتصوفة هم أهلُ المحبَّة وينسبون إليها والحُب عند المتصوف أسلوب حياة، ودليل المعرفة الصوفية التىي تعكس حال القلوب السامية .

ــ مختارات من كتاب الشَّاعر أحمد الشَّهاوي"سَلاطينُ الوَجْد .. دولةُ الحُّبِّ الصُّوفِي"

استحق المتصوفة لقب السلطان؛ لأنهم سلاطين زمانهم، ولأن كل سلطان صوفي يرى نفسه سلطان زمانه، أو هو بالفعل هكذا، فقد وقع الصدام بينهم وبين "سلاطين السياسة" من الخلفاء والحُكَّام والأمراء، ولذا عاش سلاطين الصوفية تحت سيف هؤلاء المتسلِّطين، فكانت النتيجة المباشرة أنَّ منهم من قُتِل، ومنهم من سُجِن، ومنهم من نُفِي، ومنهم من عُذِّبَ وأُهِين، وقد كان أوائل الصوفية ينفرُون من السَّلاطين والأمراء، وأنا هنا أقدِّم ثلاثةً من سلاطين الوجْد، عشتُ معهم زمنًا ممتدًّا من حياتي، ومع آخرين أثَّرُوا فيَّ وأثْرُوا تجربتي، وسأخصِّص لهم كتبًا، وأنا لا أكتبُ عن مُتصوفةٍ أحبُّهم بقدر ما أكتبُ عن أهلٍ لي، كان لهم فضلٌ كبيرٌ عليَّ منذ صِباي في قريتي كفر المياسرة؛ حيث سلكتُ الطريقَ الصُّوفيَّ في سنٍّ مبكِّرة، والمتصوفة الثلاثة محور هذا الكتاب هم: ذو النون المصري، وأبو بكر الشبلي، والنفَّري، الذي عاصر المتنبي وتوفي معه في سنةٍ واحدةٍ هي 354 هـجرية /965 ميلادية، رأيتُ أنهم كانوا سلاطينَ في زمانهم، ولهم سطوةٌ رُوحية على من عاصرهم. وكانت كلمتهم مسموعةً عند الناس؛ لأنهم لم يتقرَّبوا من سلطانٍ جائرٍ ظالمٍ، ولم يتربَّحوا منه.

إنهم أربابُ الحقائق ، وليسوا من "أهل الظَّاهر" أو"أهل الرُّسُوم"، إنَّهُم "رجال قطعهم الله إليه وصانهم صيانة الغيرة عليهم؛ لئلا تمتد إليهم عين فتشغلهم عن الله. لقد انفردوا مع الله راسخين لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين "بتعبير محيي الدين بن العربي، الذي كان من ضمن أسمائه "سلطان العارفين"، مثلما كان اسم عمر بن الفارض"سلطان العاشقين" .

