البرلمان الليبي يدعو الأطراف السياسية إلى نبذ الصراعات

دعا مجلس النواب الليبي، الخميس، إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن والشعب في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، في بيان مساء اليوم، إنه في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن، فإن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة والمُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

وشدد بليحق على أن البرلمان يسعى إلى طي هذه المرحلة العصيبة إلى مرحلة البناء والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب ويُحقق أمالهِ وتطلعاته إلى العيش بكرامة وحرية ورخاء، حيث شكل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر.

أشار متحدث البرلمان إلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب عزمه على التصدي لكل التحديات الجسام التي تمر بها ليبيا رغم خطورة المرحلة فإنه يدعو كافة الأطراف إلى تكاتف جميع الجهود ودعم مجلس النواب وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الأمر الذي لن يتاتى إلا بتضافر كافة الجهود الوطنية لتحقيق ذلك في أقرب الآجال.

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، اليوم، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس بلجنة التواصل للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؛ للوقوف على آخر مستجدات العملية السياسية ولمناقشة سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والوقوف على تحديات المرحلة وأفضل السبل للسير بالعملية السياسية إلى إقرار دستور دائم يحقق الاستقرار ويحظى بموافقة الشعب وثقته.