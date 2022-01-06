الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحة» تهنئ الشعب المصري فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

هنأت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأصدق التمنيات للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتمنت الهيئة لهم دوام النجاح والتوفيق، وداعية الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار. 

وكانت قد قامت هيئة الرعاية الصحية بعقد برنامج تدريبي حول الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية.

واستهدف البرنامج التدريبي رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة في ضوء تطبيق أحدث نظم الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وتحسين البيئة التشغيلية، مما يضمن تيسير حصول المنتفعين وكافة المتعاملين على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويُسر، وسرعة وكفاءة وجودة أداء الخدمة ومطابقتها للمعايير العالمية.

وضم البرنامج التدريبي، مدراء المنشآت الصحية والمديرين الطبيين ومسئولي إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة والفرع بالإسماعيلية، وكذلك مدراء الأقسام والنظم والمستخدمين بالمنشآت الصحية ومنها "مكاتب الدخول والخروج، أقسام العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، الأطباء، الصيادلة، التمريض، أقسام المعامل والأشعة، حسابات المرضى والمطالبات".

وشمل التدريب على أحدث مفاهيم التحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، دورات العمل وتأثيرها على قواعد البيانات، مفهوم التكامل مع المنظومات الأخرى، أهمية تطبيق منظومة الميكنة على المستخدمين وعائده على المنتفعين، البيانات الإحصائية والتقارير.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل عيد الميلاد المجيد

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