الخميس 06 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور الترجمة العربية لرواية «الغريبة» للكاتبة الإسبانية أولجا ميرينو

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع الترجمة العربية للرواية الإسبانية "الغريبة" تأليف أولجا ميرينو، وترجمة محمد الفولي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياته في الـ26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

وجاء في تصدير الرواية: “تعيش أنخيلا منعزلة، أو ربما متحصنة، في بيت عائلتها في إحدى قرى الجنوب الإسباني بعد أن قضت شبابها الذي لم يخل من التجاوزات في لندن. يعتبرها أهالي البلدة مجردة امرأة مجنونة تسكن مع كلبيها هذا البيت الذي يلتقي فيه زمنان: الحاضر والماضي. كل ما لدى أنخيلا هي أشباحها وذكرى الحب الذي عاشته بحلوه ومره في العاصمة الإنجليزية، لكن تتبدل الأحوال حين تعثر هي وصديقها إبراهيما على جثة أثرى رجال الضيعة وهي تتدلى مشنوقة من فرع شجرة جوز، فتبدأ في نبش الأسرار العائلية القديمة التي تكشف لها ما فعله الموت والحياة بعائلتها وبلدتها الموبوءة بداء الانتحار وتقدم لنا قصة حزينة ومثيرة عن الحرية وقدرة الإنسان على المقاومة”.

أما عن الكاتبة أولجا ميرينو فهي إسبانية من مواليد برشلونة عام 1965، عملت مراسلة لصحيفة "إل بيريوديكو دي كتالونيا" خلال حقبة التسعينيات، فاختبرت انتقال النظام السوفيتي إلى اقتصاد السوق ومن هذه التجربة الكبيرة انبثقت روايتها الاولى "ارمدة حمراء"، والتي حققت نجاحا نقديا كبيرا، بعدها بخمس سنوات أبدت مجددا اهتمامها بالتحولات الاجتماعية والماضي القريب في روايتها الثانية "نعال من ورق" ووصلت روايتها الثالثة "الغريبة" للقائمة القصيرة للنسخة الرابعة من جائزة ماريو بارجاس يوسا للرواية، وتعمل حاليا في صحيفة إل بيريوديكو" الإسبانية.

أما عن محمد الفولي فهو مترجم وكاتب وصحفي مصري، تخرَّج في كلية الآداب (جامعة القاهرة) عام 2008 وعمل بعدها صحفيًا ومترجمًا بوكالة الأنباء الإسبانية، وبدأ في ترجمة كتب من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية في مجالات كرة القدم والرواية.

من ترجماته، حكاية عامل غرف: مختارات من أدب كرة القدم الأرجنتيني، هذيان (رواية) تأليف: لاورا ريستريبو. صدرت 2018،لماذا تلعب كرة القدم 11 ضد 11؟ - تأليف لوثيانو برنيكي، الشرق يبدأ في القاهرة (رحلات) تأليف: إكتور أباد فاسيولينسي. صدرت 2018 ، أخف من الهواء (رواية) تأليف: فيدريكو جانمير. صدرت 2019 ، أغرب الحكايات في تاريخ المونديال - تأليف لوثيانو برنيكي، استسلام (رواية). تأليف: راي لوريغا. صدرت 2019، أشد ألم (رواية). تأليف: سنتياغو رونكاغليولو. صدرت 2019، فالكو (رواية) تأليف: أرتوروبيريث ريبيرتي. صدرت 2019، حفل في الوكر (رواية) تأليف: خوان بابلو بيالوبوس. صدرت 2020، الجيوش (رواية) تأليف: إيبيليو روسيرو. صدرت 2021.

كينتوكي (رواية) تأليف: سامانتا شويبلين. صدرت 2021، كظل يرحل (رواية) تأليف: أنطونيو مونيوث مولينا. صدرت 2021.

وصدر له مجموعة قصصية بعنوان "تقرير إلى الرفاعية".

المترجم محمد الفولي رواية الغريبة المؤلفة أولجا ميرينو دار صفصافة للنشر والتوزيع الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب صدر حديثا

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