الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 إثر انقلاب سيارة بطريق «الإسماعيلية - السويس»

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة نزلة أبو سلطان بمحور ٣٠ يونيو بطريق "الإسماعيلية _ السويس"، اليوم الخميس، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة الطرق والنقل بإصابة ٣ أشخاص جراء انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية برقم "رع ب ٩٧٢٤"، على طريق "الإسماعيلية -السويس" بالقرب من نزلة أبو سلطان، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة.   

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة لاسعافهم وتلقي العلاج. 

وتبين أن المصابين هم محمد السيد ٢٢ عاما، ومحمد إبراهيم السيد دسوقي ٢٤ عاما، وعبد اللطيف جمعة عبد اللطيف ٢٤ عاما وجميعهم مصابين بجروح وسحجات وكدمات. 

وزير الداخلية الإسماعيلية لوحات معدنية مدير أمن الاسماعيلية أمن الإسماعيلية محور 30 يونيو مستشفى أبو خليفة

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