الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 على الدائري الأوسطي بالشرقية

حادث مروري
حادث مروري

شهد الطريق الدائري الأوسطي بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية حادثا مروريا، حيث انقلبت سيارة نقل محملة بالركاب عائدة من العبور، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

وتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من العمال أعلى الطريق الأوسط القادم من العبور في اتجاه قرية المنير التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من العمال أعلى الطريق الأوسط القادم من العبور في اتجاه قرية المنير التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما لقي شخص آخر مصرعه.

جرى نقل خمسة من المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي، والخمسة الآخرين جرى نقلهم إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة مشتول السوق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة مرور السيارات.

الطريق الدائري محافظة الشرقية سيارات الإسعاف مدير أمن الشرقية الطريق الدائري الأوسطي مشتول السوق

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