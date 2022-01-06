نتائج مفاجئة فى فحص «كوفيد-19» لركاب طائرة هبطت فى الهند

رغم حاجة الركاب لتقديم نتائج اختبار كوفيد - 19 سلبية لركوب الطائرات، جاءت نتيجة اختبارات نحو 70% من ركاب رحلة من ميلانو إلى أمريستار، إيجابية لدى خضوعهم لاختبارات عقب وصولهم إلى الهند عصر أمس الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية، الخميس، نقلاَ عن مسؤولين، أنه لدى هبوط الطائرة تم اختبار البالغين الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 160 مجددا، حيث جاءت نتائج 125 منهم إيجابية.

وأفادت محطة تلفزيون "إن.دي.تي.في." بأنه جرى وضع الركاب أصحاب النتيجة الإيجابية قيد الحجر الصحي المؤسسي، على الفور.

وبعد موجة تفشي ضارية ومميتة لفيروس كورونا العام الماضي، تراجعت الإصابات في الهند على مدار شهور، ولكنها زادت مجددا بشكل حاد لبعض الوقت.

على مستوى الهند، جاءت نتيجة اختبارات كورونا إيجابية لنحو 91 ألفا، اليوم الخميس، رغم أن عدد الحالات التي لم يتم تسجيلها قد يكون أعلى.

يذكر أن أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 ارتفاعًا حادًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث سجلت البلاد 90928 إصابة مقارنة مع 58097 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 35.11 مليون حالة، كما سجلت السلطات 325 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 482876 وفاة.

وكشفت صحيفة انديان اكسبريس الهندية، عن آخر الأوضاع الهندية في مواجهة سلالة كورونا الجديد اوميكرون، مشيرة عن ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون في البلاد ٦ مرات في الأيام الثمانية الماضية.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة الهندية أبلغت عن زيادة أكثر من 6.3 مرات في حالات Covid-19 في الأيام الثمانية الماضية، مضيفة أنه قد لوحظت زيادة حادة في إيجابية الحالة من 0.79% في نهاية ديسمبر الماضي إلى 5.03% في 5 يناير 2022.