الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مهندس موبايلات نشر فيديو فاضح لزوجين فى النزهة

فتحت النيابة العامة في النزهة، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة حول واقعة نشر عامل صيانة هواتف محمولة مقطع فيديو خاص برجل وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أجهزة الأمن، تمكنت من كشف ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، وزوجته –مقيمان بدائرة القسم)، باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانة هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف المذكورة حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها، وباستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي قسم شرطة النزهة الهواتف المحمولة تواصل الاجتماعي كشف ملابسات تحقيقات موسعة

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