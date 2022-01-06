تفاصيل افتتاح وبدء تشغيل مقر مديرية أمن القاهرة الجديد (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل افتتاح وبدء تشغيل مقر مديرية أمن القاهرة الجديد، ضمن خطة متكاملة للتحديث والتطوير، تنتهجها الوزارة لتواجه متطلبات العمل الأمني.

أوضحت وزارة الداخلية أن المقر الجديد بالقاهرة الجديدة أسس على أحدث الطرز المعمارية ومزود بساحة، انتظار داخلية تسع 600 سيارة إضافة لأخرى خارجية تسع 220 وسيارة، ويضم المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة أماكن مجهزة لذوي الهمم وكبار السن.

وأشارت إلى أن المقر الجديد مزود بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية من أجل تقديم خدمة أمنية، عصرية للمواطنين وهو ما بدا واضحا في غرفة أدارة الأزمات المزودة بمنظومة متكاملة بكاميرات المراقبة المنتشرة بالشوارع والميادين لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة.

وتابعت أن غرفة عمليات النجدة بها أحدث منظومة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، من خلا ربطها بالخدمات الأمنية الميدانية مع ربطها بتقنية لفحص البلاغات إليكترونيا من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين، مشيرة إلى أن المبنى يضم غرفة المراقبة الأمنية، مركزا للتدريب على تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة العاملين بالمديرية بالتعامل مع التطبيقات الأمنية المستحدثة.

وذكرت الوزارة إن المبنى يضم مركز إعلامي متطور تم دعمه وتزويده بأحدث الوسائل لرصد وتحليل شكاوي المواطنين للتعامل الفوري معها، وقاعات اجتماعات ومحاضرات بتجهيزات تكنولوجية متطورة.

وأكد أن الصرح الجديد لمديرية أمن القاهرة إنما هو انعكاس لمنظومة التطوير والتحديث الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية، للارتقاء بمعدلات الأداء الأمني وبما يتماشي مع التطوير الشامل الذي تشهده البلاد نحو بناء الجمهورية الجديدة.