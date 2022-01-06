الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرعاية الصحية: الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا آمنة وفعَّالة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن أن الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا آمنة وفعالة على المواطنين للوقاية من الأعراض التي تظهر على المصابين بالفيروس.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه يمكن الحصول على الجرعة الثالثة بعد مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) إلى تلقي اللقاح، حيث تم توفيره داخل العديد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لإتاحة الفرصة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أنه يمكن التسجيل للحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا.

www.egcovac.mohp.gov.eg  

هيئة الرعاية الصحية لقاح كورونا فيروس كورونا

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