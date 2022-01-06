سم في القهوة.. تجديد حبس عاملة شرعت في قتل أمين مخزن مستشفى بالخانكة

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة باستمرار حبس عاملة بمستشفى 23 يوليو في الخانكة 45 يوما على ذمة القضية مع التجديد لها في المواعيد المقررة بتهمة الشروع في قتل أمين المخازن بالمستشفى، حيث قامت بدس السم له في كوب قهوة باللبن واستعجلت المحكمة تقريرا عن الحالة الصحية للمجني عليه.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إشارة من المستشفى بوصول "ص م" 58 سنة مدير إداري بمستشفى 23 يوليو في الخانكة مصابا بحالة إعياء شديد أثر تناولة مادة سامة أثناء وجودة في العمل .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين قيام "ن م" 32 سنة عاملة نظافة بالمستشفى بوضع سم فئران بمشروب قهوة للمجنى علية كان قد طلب من المتهمة إعدادها فقامت بوضع سم فئران له بها على إثر خلافات سابقة بينهما إثر اكتشافه مغافلتها له والإستيلاء على مبلغ مالي من عهدته أثناء قيامه بالجرد الشهري داخل المكتب الخاص به بالمستشفى وعدم الإبلاغ لتعهدها له برد المبلغ.

وبمواجهة المتهمة أقرت بارتكاب الواقعة ووضع السم للمجني عليه في القهوة التي قامت بإعدادها له بقصد التخلص منه لعدم مطالبته لها برد المبلغ المالى .

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى علية هددها بفضحها وتسليمها للشرطة وأنها لجأت لتلك الحيلة للتخلص منه بعد أن هددها كثيرا بإبلاغ إدارة المستشفى والشرطة باختلاسها مبلغ مالى من عهدته مشيرة إلى أنها كانت تمر بضائقة مالية ولم تجد أمامها إلا أن تسرق المبلغ بعد مغافلته أثناء قيامه بالجرد الشهري .

كما تبين أنها عقب إكتشاف المجني عليه لجريمتها هددها بإبلاغ الشرطة فقررت التخلص منه ودست له سم الفئران في فنجان قهوة باللبن طلبه منها مبررة جريمتها بأنها كانت في حاجة ماسة للمال ولم تجد أمامها إلا هذه الطريقة لسرقة المجني عليه خلال الجرد، ولكنه فضح أمرها وهددها بأنه في حالة عدم سداد المبلغ سيبلغ الشرطة وظل يطاردها حتى استغلت طلبه فنجان قهوة منها ودست سم الفئران له للتخلص منه ولكن تم إنقاذه ونقله لمستشفى الدمرداش للعلاج .