الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم بسرقة المواطنين كرهًا باستخدام سلاح أبيض

متهم
متهم

أدلى المتهم بسرقة المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد سلاح أبيض، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث أكد أنه بسبب كثرة ديونه ومروره بضائقة مالية خلال الفترة الأخيرة، دفعته إلى استخدام حيلته الإجرامية عن طريق تحديد أشخاص يعلم بوجود مبالغ مالية بحوزتهم وقام بتنفيذ مخططه في سرقة المواطنين باستخدام سلاح أبيض كرهًا عنهم، كما أقر بارتكابه 4 وقائع سرقات بذات الأسلوب.

وتعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، عقب ارتكابه واقعة سرقة مبلغ مالي من مدير حسابات مخبز بلدي كرهًا عنه باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وكذا مزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "المغافلة" وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على هواتفهم المحمولة، واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة الهواتف المحمولة أجهزة البحث الجنائى ضبط احد الأشخاص التحقيق مع المتهم مديرية امن القاهرة

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