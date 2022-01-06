الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 بحادثين منفصلين فى قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادثين منفصلين بقريتي العليقات بقوص والترامسة في قنا، وكانت البداية بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد حجاج حامد، يبلغ من العمر 18 عامًا، باشتباه كسر بالركبة، وعبدالرحمن سعيد محمود، يبلغ من العمر 22 عامًا، باشتباه كسر بالساعد الأيسر إثر انقلاب موتوسيكل بقرية العليقات بقوص، وجرى نقلهما إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بقنا

كما تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغًا من النجدة يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على الطريق الصحراوي الغربي بقرية الترامسة بمركز قنا، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمود عبدالناصر أبوالمكارم، يبلغ من العمر 25 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومارك منير أنور، يبلغ من العمر 23 عامًا، بسحجات وكدمات، ومحمود بديع سعيد، يبلغ من العمر 25 عامًا، باشتباه كسر باليد اليسرى، وعصام سلامة سعيد، يبلغ من العمر 22 عامًا، بسحجات وكدمات، إثر تصادم موتوسيكلين على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الترامسة بمركز قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

حررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادثتين متفرقتين قنا مدير أمن قنا حادث انقلاب موتوسيكل سيارة ملاكي حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

دنيا سمير غانم ونجوم الفن يشاركون في جنازة مها أبو عوف

بحضور الرئيس السيسى.. منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل أجندة النسخة الرابعة

مُنتدى شباب العالم يُطلق منصته الافتراضية لإتاحة المشاركة عن بُعد

إشادات دولية بأرض السلام.. مصر مثال يحتذى به فى التعايش السلمى بين الأديان

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

تشييع جثمان الفنانة مها أبوعوف من مسجد الرحمن الرحيم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان