إصابة 6 بحادثين منفصلين فى قنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادثين منفصلين بقريتي العليقات بقوص والترامسة في قنا، وكانت البداية بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد حجاج حامد، يبلغ من العمر 18 عامًا، باشتباه كسر بالركبة، وعبدالرحمن سعيد محمود، يبلغ من العمر 22 عامًا، باشتباه كسر بالساعد الأيسر إثر انقلاب موتوسيكل بقرية العليقات بقوص، وجرى نقلهما إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بقنا

كما تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغًا من النجدة يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على الطريق الصحراوي الغربي بقرية الترامسة بمركز قنا، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمود عبدالناصر أبوالمكارم، يبلغ من العمر 25 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومارك منير أنور، يبلغ من العمر 23 عامًا، بسحجات وكدمات، ومحمود بديع سعيد، يبلغ من العمر 25 عامًا، باشتباه كسر باليد اليسرى، وعصام سلامة سعيد، يبلغ من العمر 22 عامًا، بسحجات وكدمات، إثر تصادم موتوسيكلين على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الترامسة بمركز قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

حررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.