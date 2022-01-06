الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق مروع داخل شقة بكفر الزيات دون إصابات (صور)

حريق كفر الزيات
حريق كفر الزيات

شهدت قرية قصر نصر الدين التابعة لمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، اندلاع حريق مروع داخل شقة أحد المواطنين بالقرية، مما أدى لاشتعال النيران بحجرة المطبخ وامتدادها إلي باقي حجرات الشقة، وتطاير ألسنة اللهب من الشقة.

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد شبل، مأمور مركز شرطة كفرالزيات بوصول بلاغ من أهالي قرية قصر الدين التابعة لدائرة المركز باشتعال النيران في شقة سكنية بالقرية، حيث هرع الأهالي وأقارب صاحب الشقة لإطفاء النيران المشتعلة، وتم استدعاء سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران المشتعلة  قبل وصولها الي باقي الشقق المجاورة.

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ودلت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب ماس كهربائي نشب بالثلاجة، أدى إلى اشتعال النيران بحجرات الشقة وامتدادها إلي الأثاث الذي تفحم جراء الحادث ووصول النيران لها، وإحداثها خسائر متعددة بالشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وحُرِر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

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