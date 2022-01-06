الخميس 06 يناير 2022
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حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمدير مصنع انتحل صفة ضابط بشبرا الخيمة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بمعاقبة صاحب مصنع بلاستيك بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانته بانتحال صفة ضابط، وتصويره الكارنيه الخاص به، لمحاولة استخدامه منتحلا شخصيته في الدخول إلى محكمة شبرا الخيمة. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن تلك الواقعة باتت جناية بقانون رقم 57 لسنة 2014، وليست جنحة حسب المادة 155 عقوبات، وبناءً عليه، فقد رفضت المحكمة دفاع المتهم  بعدم اختصاص محكمة الجنايات، منوهة بأن المحكمة أخذت المتهم بقدر من الشدة لتداخله بالوظيفة العمومية، ومحاولة انتحال صفة ضابط ، بما يمثل ذلك خطر وضرر دائمين. 

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية المكلفة بحراسة محكمة شبرا الخيمة، بضبط شخص يحمل كارنيه ضابط؛ مُحاولًا دخول المحكمة لزيارة أحد المحتجزين على ذمة إحدى القضايا، وأبرز للخدمة الأمنية؛ صورة كارنيه عسكري، فتم التحفظ عليه. 

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أنه بمناقشة المتهم؛ تبين أنه ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب، مستغلا صورة الكارنيه  الخاص به، حيث قام بتصويره بالألوان وإعادة تغليفه مرة أخرى، واستغلاله في التردد على الأماكن العامة، وألقي القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه، وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

محكمة الجنايات الخدمات الأمنية مديرية أمن القليوبية انتحال صفة ضابط

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