الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في العثور على جثة شخص مجهول في النيل ببولاق أبوالعلا

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، التحقيقات حول عثور رجال الإنقاذ النهرى بقطاع المسطحات المائية بوزارة الداخلية، على جثة شخص فى العقد الرابع من عمره ومجهول الهوية طافية بمياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا بمحافظة الجيزة.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتوفى للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة. 

 وكان قسم شرطة بولاق أبو العلا، قد تلقى بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الرابع يرتدى جميع ملابسه مجهول الاسم والهوية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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