تقرير سويسري يشيد بارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية رغم أزمة كورونا

أشادت وكالة المعلومات الاقتصادية المعنية بالشأن الأفريقي "إيكوفين" ومقرها سويسرا، بمستقبل الزراعة في مصر لاسيما بعد تسجيل وزارة الزراعة المصرية، إجمالي صادرات زراعية تجاوزت 5.6 مليون طن، وهو رقم لم يتحقق حتى قبل وباء كورونا.

وتابعت الوكالة السويسرية: الزراعة في مصر هي إحدى ركائز الاقتصاد و إذا تسبب جائحة الفيروس التاجي في اضطراب بيئة الأعمال في عام 2021 ، إلا أن القطاع الزراعي أظهر مرونة جيدة.

وسلطت الوكالة الضوء على بيان وزير الزراعة “السيد القصير” حيث قال: بلغ حجم صادرات المنتجات الزراعية 5.6 مليون طن، بزيادة قدرها 487 ألف طن عن العام السابق ، وهو رقم قياسي جديد.

وبحسب القصير، فإن هذا الأداء هو تتويج لجهود ليس فقط لغزو أسواق جديدة ، ولكن أيضًا لتحسين مستوى جودة السلع من خلال تعزيز ضوابط الصحة النباتية قبل الشحن.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و805 آلاف 893 طنا، بالإضافة إلى تصدير 650 ألفا و340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألفا و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 276 ألفا و141 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و450 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 113 ألفا و598 طنا.

وقالت الوكالة السويسرية: بشكل عام ، تشهد هذه النتيجة الإيجابية على صمود الزراعة المصرية في مواجهة الاضطرابات اللوجستية المختلفة المرتبطة بوباء فيروس كورونا خلال العام الماضي في بلد لا تغطي فيه الأراضي الصالحة للزراعة سوى أقل من 5% من الأراضي، يوظف القطاع 55% من القوى العاملة في المناطق الريفية. كما أنها تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتدعم نصف السكان.