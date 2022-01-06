«طباعة الحيوانات» أحدث صيحات الموضة في 2022 (صور)

احتلت صيحة طبعة الحيوانات مرتبة متقدمة في موضة ملابس الشتاء من 2020، وحافظت تلك الإطلالات على صدارتها لتنضم إليها الأحذية المطبوعة بجلد الحيوانات لتنافس بشدة على قائمة موضة ملابس 2022.

ونرصد في التقرير التالي وفقا لموقع “ time sofindia ” أبرز تصمميات الأحذية بطباعات الحيوانات

ارتديه مع حذاء باللونين الأسود والأبيض

إن ارتداء ملابس ذات لونين، مثل الأسود والأبيض ، وإقرانها مع أحذية مطبوعة بنقشة الحيوانات سيبدو رائعًا، لأن ملابسك ستكون خفية وسيجذب كل الانتباه إلى تلك الأحذية الرائعة.

سترة نابضة بالحياة

يعد ارتداء ملابس أنيقة ثم إضافة قطعتين لافتة للنظر طريقة رائعة للذهاب، على سبيل المثال يعتبر ارتداء سترة خضراء نابضة بالحياة مع بنطال أسود مظهرًا أنيقًا ، ولكن إقرانه مع حذاء بطبعة حيوان هو مظهر رائع للغاية.

مع التنورة الجلدية البني

إذا كان لديك تنورة من الجلد البني ولم تكن متأكدًا من الأحذية التي سترتديها معها ، ارتداء مع حذاء بنقشة حيوان يكسر الرتابة يمكنك أيضًا إقران تنورتك البنية مع قميص أبيض وارتداء القليل من التطابق مع حقيبة اليد والأحذية ، والتي يمكن أن تكون مطبوعة على شكل حيوان.

ارتداء نمطين مختلفين

هذه النظرة مخصصة لأولئك الذين يستمتعون بالارتداء، وخاصة نمطين مختلفين في نفس الوقت، ويمكنك ارتداء طباعة منقوشة وحيوانية معًا، و مزيج الأنماط هذا مخصص لأولئك الذين يريدون أن يكونوا مركز الاهتمام ، حيث أن الجمع بين نمطين يجذب انتباه الجميع إليك نظرًا لمظهر أنيق.

البدلة الخاصة مع حذاء بنقشة حيوان

إذا كنت تحب ارتداء البدل، فلا يزال بإمكانك ارتداؤها في الشتاء مع معطف جميل، ولا تنسَ عامل الجذب الرئيسي، وهو الأحذية ذات الطباعة الحيوانية.

تنورة مخملية مقترنة بأحذية مطبوعة بنقشة حيوان

يُعد الجمع بين نسيجين مختلفين طريقة رائعة لإضافة الاهتمام إلى مظهرك، وإذا كنت ترغب في تجربة شيء جديد ، فإن التنورة المخملية ذات الأحذية المطبوعة الحيوانية تعد خيارًا رائعًا، و يتم ارتداء المخمل دائمًا في فصل الشتاء ، ويمكنك ربطه بملابس السهرة ، ولكن يمكن أيضًا ارتداء هذا الزي لإطلالة صباحية غير رسمية.

مجموعة المطابقة الشتوية المحبوكة

كانت مجموعات المطابقة مؤخرًا عصرية جدًا خلال أوقات كورونا أخرى ،و لكن مجموعات المطابقة موجودة لتبقى لأنها مريحة جدًا ولكنها أنيقة.

مظهر السترة مع حذاء بنقشة جلد الحيوان

إذا كنت تحب ارتداء السترات وترغب في ارتدائها مع حذائك الجديد المطبوع على شكل حيوان ، وتتساءل عما إذا كانت تبدو جيدة أم لا ، فهي في الواقع تبدو رائعة حقًا، و يمكنك دس حذائك في الجينز الضيق أو الفضفاض ، مما يجعله يبدو رائعًا.

معطف واق من المطر وحذاء مطبوعة بأشكال حيوانات

لقد رأينا الكثير من المشاهير والمدونين يهزون صيحة معاطف الترنش هذا العام ، وإذا كنت ترغب في الحصول على الإلهام من مظهرهم و ارتداء معطف واق من المطر ، لكن أضف لمسة خاصة إليه ، فقم بإقرانه مع حذاء طباعة الحيوان الخاص بك.

جوارب منقوشة مقترنة بأحذية مطبوعة بنقشة حيوان

في فصل الشتاء هذا ، تشق الجوارب المنقوشة طريقها ببطء إلى هذا الاتجاه لذلك في حين أن إقرانهم بأحذية مطبوعة على شكل حيوان قد يبدو غريبًا في البداية ، إلا أنهم في الواقع يمنحون مظهرًا حادًا للغاية أعتقد أنه سيبدو رائعًا لقضاء ليلة في الخارج.

مع الجينز الضيق

دعنا نعود إلى الأساسيات ونقرن الجينز الضيق المفضل لديك بأحذية مطبوعة بنقشة الحيوانات هذا مظهر بسيط ومريح .

قميص كبير الحجم مقترن بأحذية مطبوعة بنقشة جلد الحيوان

يعد ارتداء قميص كبير مثل الفستان صيحة كبيرة في الوقت الحالي ، مع أحذية الحيوانات المطبوعة هي الخيار الأفضل لأنها رائعة وستضيف لمسة لطيفة إلى مظهرك العام.

فستان أسود بسيط مع حذاء بطبعة جلد حيوان

إذا كان لديك نزهة أو موعد غرامي في اللحظة الأخيرة وكنت مرتبكًا تمامًا بشأن ما ترتديه، ما عليك سوى ارتدِ فستانك الأسود وإقرانه بحذاء بنقشة حيوان للحصول على مظهر بسيط وأنيق.

مطابقة الحزام مع حذاء طباعة الحيوان الخاص بك

إذا كنت ترغب في مطابقة حقيبتك بحذائك أو حزامك مع حذائك ، فستسمح لك طباعة الحيوانات بالقيام بذلك، ارتدِ زيًا بسيطًا أحادي اللون أو ذو لونين لتجنب جعل الموقف المتماثل لطيفًا للغاية.