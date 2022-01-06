الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

قناة مدرستنا 1 تشرح درس «القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل» للرابع الابتدائى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت قناة مدرستنا 1 سؤالًا لطلاب الصف الرابع الابتدائي، قائلة "كم يومًا من العمل يكفي لشراء لعبة"؟.

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعالوا نتعلم طلاب "الصف الرابع الابتدائي"، حل النشاط رقم 2 صفحة 309 مع فهم خطوات الحل، وذلك من خلال الفيديو التالي من درس "القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل"، مادة "الرياضيات".

ونوهت القناة بأنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:
https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

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