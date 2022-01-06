قناة مدرستنا 1 تشرح درس «القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل» للرابع الابتدائى

وجهت قناة مدرستنا 1 سؤالًا لطلاب الصف الرابع الابتدائي، قائلة "كم يومًا من العمل يكفي لشراء لعبة"؟.

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعالوا نتعلم طلاب "الصف الرابع الابتدائي"، حل النشاط رقم 2 صفحة 309 مع فهم خطوات الحل، وذلك من خلال الفيديو التالي من درس "القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل"، مادة "الرياضيات".

ونوهت القناة بأنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw