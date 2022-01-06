الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 طلاب فى انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

حادث
حادث

أصيب 4 طلاب، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف المنيا، أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري أمام قرية بنى قاسم دائرة مركز ببا جنوب المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم "أسماء.ع.ا" 19 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، و"علاء.ح.ش" 29 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، و"محمد.ر.ا" 22 سنة مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمنى، و"صديقه. خ. ك" 20 سنة مصابة بإغماء.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف.

الطريق الزراعي انقلاب سيارة بني سويف سيارات إسعاف سيارة ميكروباص طريق الدائري

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