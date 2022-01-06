وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات بالشيخ زايد

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة الشيخ زايد خلال عام 2021.

وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان اليوم، إن قطاع الإسكان بمدينة الشيخ زايد خلال 2021، تولى تنفيذ 5952 بالمراحل المختلفة بمشروع الإسكان "JANAA"، حيث جرى الانتهاء من المباني لـ2688 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع، و816 وحدة بالمرحلة الرابعة بالمشروع، و528 وحدة بالمرحلة الخامسة بالمشروع بتوسعات المدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للعمارات، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ المشروع 85%، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية والمرافق وتنسيق الموقع.

وأشار “الجزار”، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المباني لـ1920 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمشروع "JANAA"، وتنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للعمارات، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية لتلك المرحلة 77%.

وأوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن قطاع الخدمات شمل الانتهاء من تنفيذ مجمع الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، ويتكون من الدور الأرضي الذي يضم 36 محلًا، والدور الأول يضم 34 محلًا، وذلك نظرًا لمخاطر تواجد الورش الصناعية والمستودعات أسفل العمارات السكنية، الأمر الذي استلزم ضرورة نقلها لما تسببه من إزعاجٍ للمواطنين ونشوب الحرائق.

وأضاف أن مشروعات الخدمات شملت إنشاء ملعبين ثلاثيين بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، بهدف دعم وتعزيز النشاط الرياضي بالمدينة، وتنفيذ مبنى الحضانة بمدرسة النيل بالكامل واستلامها إداريًا وتشغيلها، بجانب تنفيذ باقي المباني بالمدرسة واستلامها ابتدائيًا بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه، كما شملت الخدمات الانتهاء من المبنى الإداري الجديد للجهاز لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.