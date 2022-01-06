العثور على جثة شاب فى عقار مهجور بالمنوفية

لقي شخص مصرعه داخل أحد المنازل المهجورة تحت الإنشاء، في مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، بعد سقوطه داخل المسقط، الخاص بالعقار، وتم العثور على الجثمان عقب بلاغ من أسرة الشاب المتوفى بتغيبه.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى "أ، م، أ" عمره 25 عامًا، يعمل سائق ومقيم بقرية بخاتي دائرة مركز شرطة شبين الكوم، وتم نقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة.

وأكد الكشف الطبي عدم وجود شبهه جنائية في الحادث والمتوفي مصاب بكدمات في الرأس والوجه ونزيف داخلي، ومعه كافة متعلقاته

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بتلقي بلاغ بتغيب شاب مقيم مركز شبين الكوم، وابلاغ أسرته بالعثور عليه داخل عقار تحت الانشاء بمنطقة الحي الشرقي التابع لدائرة قسم شبين الكوم، وتحركت قوة أمنية إلى محل الواقعة، لبدء التحقيقات وبيان وجود شبه جنائية من عدمه.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية والبدء في التحقيقات وسماع شهادة والده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة تمهيدا لإصدار تصريح بدفن الجثمان.