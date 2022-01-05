الأمن العام يضبط 84 قطعة سلاح وينفذ 105 آلاف حكم قضائى

وجه قطاع الأمن العام حملات مكبرة على مدار الـ 48 ساعة المنقضية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي وأجهزة البحث الجنائي في المحافظات.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 84 قطعة سلاح نارى،231 قضية مخدرات وتنفيذ 105 آلاف حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.