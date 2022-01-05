الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن العام يضبط 84 قطعة سلاح وينفذ 105 آلاف حكم قضائى

اللواء علاء الدين
اللواء علاء الدين سليم

وجه قطاع الأمن العام حملات مكبرة على مدار الـ 48 ساعة المنقضية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي وأجهزة البحث الجنائي في المحافظات.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 84 قطعة سلاح نارى،231 قضية مخدرات وتنفيذ 105 آلاف حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

ضبط الخارجين على القانون الخارجين على القانون قطاع الأمن المركزي أجهزة وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية الأسلحة النارية الامن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

«اللجنة العليا للحج» تعلن موعد سفر المعتمرين للأراضى الحجازية

النيابة تناشد المختصين فحص الطريق الأوسطى لكشف سبب تكرار الحوادث

«افتح يا بني الطريق».. هذا ما حدث في حادث الدائري الأوسطي (فيديو)

والدة بسنت ضحية الصور المفبركة: فقدت 3 من أولادى.. وعايزة حق بنتى (فيديو)

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

بدء التحقيقات مع المتهمين بفبركة صور «بسنت خالد» فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء

شاكيد تخطط لإعادة طرح مشروع قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية