الأربعاء 05 يناير 2022
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محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يفتتح معرض «آيسف مصر للعلوم والهندسة 2021 -2022»

جريدة الدستور

افتتح حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سيناء، اليوم الأربعاء، المعرض المحلي "آيسف مصر للعلوم والهندسة 2021 - 2022".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن الهدف الرئيسي من إقامة المعرض يتمثل في تشجيع الطلاب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والانضمام إلى برامج العلوم والرياضيات والابتكارات الهندسية، وتعزيز ثقة الطلاب المصريين بأنفسهم، وأنهم قادرين على تحويل الأفكار والابتكارات إلى واقع ملموس.

من جانبه، أفاد ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن الطالب في التعليم الفني الصناعي يدرس بعض المواد بمساعدة المعلمين والمهندسين المتخصصين لتعزيز قدرته على عمل وتنفيذ المشاريع مثل التكنولوجيا وغيرها من المواد التي تخدم المشروع.

وأوضح “الشربيني” أن عدد مدارس التعليم الفني التي شاركت في المعرض هي ثلاث مدارس من مدارس التعليم الصناعي بالمحافظة “مدرستين من إدارة العريش التعليمية، ومدرسة واحدة من إدارة الحسنة التعليمية”.

وبدوره، أشار محمد العيسوى مدير مركز التطوير التكنولوجى بديوان عام المديرية، إلى أن إجمالي المشاريع المشاركة في المعرض بلغ 18 مشروعًا، 6 مشاريع قدمتها إدارة العريش التعليمية من 5 مدارس مختلفة، و12 مشروعًا قدمتها إدارة الحسنة التعليمية من مدرسة واحدة.

ولفت إلى أن لجنة الحكام ضمت 9 أفراد من المتخصصين بجامعة العريش والموجهين الأوائل بالمديرية في المجالات الخاصة بالمشاريع.

العريش العلوم والتكنولوجيا معرض آيسف تعليم شمال سيناء شمال سيناء سيناء

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