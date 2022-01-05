عضو «غرفة السياحة» يكشف عمل البوابة المصرية للعمرة

كشف باسل السّيسي عضو غرفة شركات السياحة، أن البوابة المصرية للعمرة حاليًا في مرحلة الإعداد والتجهيز لموسم العمرة القادم فيتم إدخال بيانات الشركات التي ستنظم رحلات العمرة للموسم المقبل، وذلك بعد أن تقوم بتأهيل نفسها على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية.

وتقوم كل شركة بالدخول إلى البوابة المصرية للعمرة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور نفسه الخاص بها من موقع النقل بوزارة السياحة والآثار.

أضاف السيسى، لـ"الدستور"، أن كل شركة سياحية ستقوم بإخطار الوكالة السعودية التي ترغب في التعاقد معه بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم من خلال اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة بالمملكة، وستقوم شركة السياحة والوكالة السعودية بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة (سجل تجاري حديث – شهادة الاياتا)، وتقوم غرفة شركات السياحة بالموافقة علي الشركات واعتماد العقود.

أوضح السيسي أنه بعد الانتهاء من توثيق العقود للشركات بحلول 25 يناير الجارى، يتم تسجيل الفنادق السعودية على البوابة المصرية للعمرة، وفى حال رغبة شركات السياحة بإدراج فنـدق جديد لتسكين المعتمرين على البوابة يشترط أن تقدم الشركة طلبا مرفقا به التصنيف السعودى للفندق وشهادة الدفاع المدني وصورة من موقع برنامج (جوجل ايرث)توضح المسافة بين الحرم والفندق، إضافة إلى أن شـركات السـياحة ستقوم بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحة بها أسـماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل معتمر.

كما تمنح وزارة السياحة والآثار شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة والجهات المعنية وتقوم الوزارة بعد إصدار الكود التعريفي إرسال أسـماء المعتمرين إلى الشـركات الناقلة لإصدار تذاكر السفر لهم، كما تقوم البوابة بربط الكود التعريفي آليا للمعتمر.