وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، الأربعاء المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي هنأه بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب البابا تواضروس، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة المستشار عمر مروان وزير العدل للتهنئة بعيد الميلاد وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين جميع المصريين.

من جانبه، أكد وزير العدل أنه جاء إلى المقر البابوى لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المسيحيين، وأنه يعتز بالقيمة الوطنية الكبيرة لقداسة البابا والكنيسة القبطية على مدى تاريخها العريق.