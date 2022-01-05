الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تهنئ الأرثوذكس في طنطا بحلول عيد الميلاد المجيد

الانبا بولا
الانبا بولا

زار اليوم الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية العذراء مريم بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا، بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والأب دانيال حنا، الراعي المساعد بالكاتدرائية، نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث تمتع اللقاء بروح المحبة والتقدير.
وكان قد زار صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، على رأس وفد من الآباء الكهنة، لزيارة الأنبا دوماديوس، أسقف ٦ اكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذُكس. وذلك للتّهنئة بعيد الميلاد المجيد بحسب التّقويم اليوليانيّ. وذلك بمقر المُطرانيّة بالخط الحادي عشر بمدينة ٦ أكتوبر- الجيزة.
كما هنأ صاحبا النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، الأنبا سيرافيم، مطران الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد.

رافق نيافتهما خلال الزيارة وفد من كهنة الإيبارشية، وراهبات قلب يسوع المصريات، وراهبات الفرنسيسكانيات، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية.
ويشار الى انه زار صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص غبطة البطريرك على تقديم التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد. رافق غبطته في الزيارة عدد من مطارنة، وكهنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى بعض الرهبان والراهبات، ومسؤولي المؤسسات الكاثوليكية.

تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، وتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، وذلك في جو تسوده المحبة الأخوية. وفي نهاية اللقاء، وجه قداسة البابا، وصاحب الغبطة الشكر للدولة المصرية، للدور الكبير الذي تقوم به لأجل خير المواطن المصري. واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية.

إجازة عيد الميلاد المجيد إجازة عيد الميلاد المجيد 2022 أكلات ليلة عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد اسباب الإختلاف في عيد الميلاد المجيد

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