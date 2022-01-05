الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة سقطت عليها حمولة أعلاف في الإسماعيلية

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها عقب انقلاب سيارة محملة بأعلاف عليها، في أسفل كوبرى المحور طريق مصر الإسماعيلية.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم ط ل ر 2351 وسقوط حمولة عبارة عن أجولة علف على سيدة، أسفل كوبرى المحور طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بنطاق محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن وفاة " وردة ع إ" 40 عاما مقيمة أبوصوير الاسماعيلية.

وتبين من التحريات أن المصابة وصلت المستشفى الجامعى مصابة بتوقف القلب والتنفس وتم عمل إنعاش قلبى رئوى لها ولم تستجيب وتوفيت، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للجهات المختصة.

مدير أمن الاسماعيلية مصر الإسماعيلية الصحراوي اسماعيلية محافظة الإسماعيلية المستشفى الجامعي انقلاب سيارة مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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