النيابة تحقق مع السائق المتسبب فى حادث الطريق الأوسطى

بدأت النيابة العامة التحقيق مع السائق المتسبب فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتبين من تحريات معاينة موقع الحادث أن السائق يدعى " ياسر.ع" 51 سائق من المنصورة، وسيتم التحقيق معه فى الواقعة وكشف ملابساتها.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة؛ وهي "سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى و سيارتي ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا.

ونتج عن الحادث وفيات ومصابون، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران فى 4 سيارات، وجرت عملية الإخماد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.