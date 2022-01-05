براءة متهمين تسببوا في عاهة مستديمة لمواطن في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ببراءة شخصين من اتهامهم بضرب مواطن بالطريق العام وادعاء إصابته بعاهة مستديمة بمنطقة حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين «عبدالتواب. س»، عاطل، «محمد. م»، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة ضربا وآخر مجهول المجني عليه جمال عبدالسلام بأن طوقوه حال شجارهم بالطريق العام، وما إن ظفروا به حتى كبل المتهم «محمد» يداه، وتعدوا عليه بحجر في رأسه.