الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ«العربية للغزل»

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة العربية للغزل.

وأوضح مهنى، في طلبه، أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه فقط لا غير، إلا أن عمال الشركة العربية للغزل والذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، حيث إن المرتبات بشركة الغزل لا تتعدي 1600 جنيه شهريًا للعامل، وبالتالى يتنافى ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور.

وأكمل عضو مجلس النواب: «ما زاد الأمر ظلما وفسادا تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الادني بتقديم مستندات على غير الحقيقة، فقد قام أصحاب الشركة بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإزهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل، كما قام أصحاب الشركة باستخدام الماكينات الحديثة للمصنع كقطع غيار لماكينات أخرى فى محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج».

وأوضح النائب أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5 ملايين جنيه، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون، كي تكون تكئة أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر، ووصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد.

وطالب مهنى بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الأدنى للأجور تطبيقا للقانون.

كما طالب بتشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة، وبشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.

النائب أحمد مهني مجلس النواب الحد الادنى للأجور الشركة العربية للغزل طلب إحاطة الجريدة الرسمية الدكتورة هالة السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على توصيات لجنة قانون «تنظيم بناء وترميم الكنائس»

«القضاء الإداري» تؤيد شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من «المهن التمثيلية»

اشتعال النيران في 5 سيارات على طريق الأوتوستراد (فيديو)

تفاصيل مصرع وإصابة 4 في تصادم 11 سيارة بـ «نفق الأوتوستراد»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود

إسرائيل تُخصص فحوص «كورونا» للفئات الأكثر عرضة للخطر