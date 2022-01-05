إحالة المتهم في واقعة «فتاة التجمع» للجنايات

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، قاضي سابق متهم بخطف فتاة بمنطقة التجمع، وحيازة سلاح ناري، وتزوير عقد زواج عرفي، للمحاكمة أمام الجنايات في القضية رقم ١٣٦٣١ لسنة ۲۰۲۱ جنات قسم التجمع الخامس.

وتبين من أمر الإحالة، أن المتهم "م.ح"، محبوس، 45 سنة، قاضي سابق، خطف المجني عليها "إ.ط"، بالتحايل وبالإكراه بأن استدرجها إلى أن استقلت السيارة قيادته فأبعدها عن مكان تواجدها، وما أن تنبهت إرادتها وحاولت القرار حتى أشهر سلاحا نارية في وجهها مهددة إياها فبث الرعب في نفسها.

ولفت أمر الإحالة، إلى إلقاء المتهم القبض على المجني عليها، دون إذن من الجهات المختصة بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهه داخل سيارته، بأن أطبق بيديه على شعرها وجذبها مانعا إياها من مبارحة السيارة وعذبها بالتعذيب بالضرب بيده فأحدث الإصابتين الثابتتين بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

كما ارتكب تزوير في محرر آحاد الناس "عقد زواج عرفي بان دسه على المجني عليها سالفة الذكر باعتباره من أوراق تعيشها في شركه مزعومة، ما مكنه من اختلاس توقيعها على ذلك السند.

وتبين حمل المتهم سلاح ناري "مسدس"، دون أن يتقدم خلال شهر إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته بیان به وبأوصافه.