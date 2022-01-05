بنك ناصر: فتح حسابات استثمارية بأسماء الأطفال الأيتام ضمن مشروع «الادخار»

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه جرى فتح حسابات استثمارية بأسماء الأطفال الأيتام، ضمن المشروع القومي للإدخار الاجتماعي (أولادنا مستقبلنا.. بنت الملك).

ولفت إلى أن فتح الحسابات جاء وفقًا للكشوف المرسلة من المؤسسات ويكون فتح الحسابات من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية، وفقًا للقواعد المصرفية المتبعة في هذا الشأن، هذا بالإضافة الي تمكين ذوي الهمم في القري المستهدفة من خلال كافة الوسائل التي تعيد دمجهم في المجتمع وجعلهم قادرين على العمل وتمكينهم اقتصادیا.

ونوه بأنه سيتم توفير فرص عمل للفئات المستهدفة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا لتحويلهم من متلقي دعم إلى طاقات منتجة، وذلك وفقًا للبحوث والدراسات والترشيحات الميدانية المقدمة من المؤسسة، ووفقا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك وإتاحة تمويل المشروعات المجمعة حضانات الأعمال الصناعية والحرفية.

وأشار “عشماوي” خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز إجراءات الحمایة الاجتماعية بمفهومها الشامل والذي يتضمن حمایة وتمكين وخلق فرص عمل تحت مظلة الشمول المالي، بحضور آيه القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أنه سيتم تكوين قاعدة بيانات مشتركة مع المؤسسة، لوضع خارطة عمل لتحقيق نطاق وأهداف البروتوكول من خلال أعمال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة وبنك ناصر الاجتماعي ولجان الزكاة التابعة لإشراف البنك والمنتشرة في كافة ربوع الجمهورية، ويبلغ عددها 3327 لجنة.

وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة، مؤكداً على بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف " حياة كريمة " من أجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق “حياة كريمة” لأسرهم وذويهم، وحثهم على الانضمام لمنظومة الشمول المالي.