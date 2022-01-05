تشييع جثمان الفنان أحمد الحجار من مسجد السيدة نفيسة

شيعت جنازة الفنان الراحل أحمد الحجار، ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة لمثواه الأخير، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه، وسط حضور عدد من الفنانين وأفراد الأسرة والمقربين من العائلة.

وكان أبرز الحاضرين، الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان جمال عبد الناصر، أحمد عبد العزيز، محمد محسن، ومنير مكرم، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والإعلامي محمود سعد.

جنازة أحمد الحجار

توفي مساء أمس الثلاثاء، الفنان أحمد الحجار شقيق النجم علي الحجار وابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، عن عمر 65 عامًا.

وأعلن النجم علي الحجار تشييع جنازة شقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار، اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفسية.

وقال علي الحجار، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر في جامع السيدة نفيسة.. أحسن الله عزاءكم جميعًا”.

جنازة أحمد الحجار

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على نعي الفنان الراحل، كما حرصت نقابة الموسيقيين على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد الحجار في بيان رسمي.

وقال الفنان الكبير هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، فى بيان رسمي : “فنان أصيل من طمي مصري نشأ وتغني بحب الوطن الفنان أحمد الحجار ويعزي كل الشعب المصري لوفاته فقد كان الراحل صوت لكل المصريين داعين من الله أن يتغمده بواسع رحمته وكريم مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

جنازة أحمد الحجار

الفنان أحمد الحجار، من مواليد منطقة زينين بإمبابة، نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو (إبراهيم الحجار)، وكانت والدة (أحمد الحجار) تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب (علي الحجار).

التحق (أحمد الحجار) بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار).

ومن ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.